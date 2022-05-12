Угроза ударов остается, людей просят оставаться в укрытиях.

По нефтеперерабатывающему и другим объектам Кременчуга Полтавской области враг вечером запустил всего от 8 до 12 ракет.

Такие данные обнародовал в Telegram глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"От 8 до 12 российских ракет ударили по Кременчугу – по НПЗ и другим объектам инфраструктуры. Подробности – позже", - написал он.

Лунин отмечает, что угроза ударов остается, поэтому призывает людей не покидать укрытие.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 17:20 Лунин сообщил, что оккупанты нанесли четыре удара по Кременчугскому НПЗ. Также звуки взрывов слышны были в Полтавском районе.

В начале апреля оккупанты массированно обстреляли Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и окружающие склады горюче-смазочных материалов.

Еще девять российских ракет вечером 24 апреля ударили по инфраструктуре Кременчуга. Оккупанты били по местной теплоэлектроцентрали и нефтеперерабатывающему заводу. После этого Лунин сообщил, что инфраструктура Кременчугского НПЗ уничтожена.

По информации главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина, в этом году завод не заработает из-за причиненных разрушений.

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