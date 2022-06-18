Агрессор обстрелял Кременчугский НПЗ и другие инфраструктурные объекты.

Россия сегодня ночью нанесла ракетный удар по Кременчугу Полтавской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.

По его словам, агрессор обстрелял Кременчугский НПЗ и другие инфраструктурные объекты.

"Снова под вражеским ударом Кременчуг. От 6 до 8 российских ракет попали по НПЗ и другим объектам инфраструктуры. Подробности – позже", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля оккупанты массированно обстреляли Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и окружающие склады горюче-смазочных материалов.

Еще девять российских ракет вечером 24 апреля ударили по инфраструктуре Кременчуга. Оккупанты били по местной теплоэлектроцентрали и нефтеперерабатывающему заводу. После этого Лунин сообщил, что инфраструктура Кременчугского НПЗ уничтожена.

Еще 12 ракет по Кременчуку, в том числе по НПЗ, россияне выпустили 12 мая.

По информации главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина, в этом году завод не заработает из-за причиненных разрушений.

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