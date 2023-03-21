Глава ОП Андрей Ермак призвал не игнорировать тревогу.

Вечером 21 марта в Одессе прогремели взрывы, очевидцы слышали характерные звуки иранских дронов, сообщают местные Telegram-каналы.

На момент взрывов в городе и области была объявлена воздушная тревога, говорится на сайте alerts.in.ua.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук призвал граждан не препятствовать работе ПВО. "Призываю выполнять те правила, которые вы обязаны выполнять во время воздушной тревоги. Не мешаем работать ВСУ. Все сообщения - только из официальных источников. Конечно, молимся за наши силы противовоздушной обороны", - заявил Братчук.

Видео дня

Глава ОП Андрей Ермак тоже призвал не игнорировать тревогу.

ОбНОВЛЕНО 20:21. Паблики публикуют видео с пожаром недалеко от Одессы. В то же время местные жители сообщают "Суспильному" о запахе дыма и гари в одном из районов Одессы.

Новость дополняется…

Атака дронами 20 марта – последние новости

ПВО "приземлили" вражеский беспилотник в Киевской области во время воздушной тревоги вечером 20 марта.

Последнюю массированную атаку БПЛА Россия совершила 17 марта. Тогда в небе над Днепропетровской областью сбили три дрона, однако два попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске.

Уже на следующий день, 18 марта, РФ направила иранские БПЛА в направлении Киева, их удалось уничтожить.

Вас также могут заинтересовать новости: