Ракеты были выпущены российскими истребителями Су-35 из акватории Черного моря.

Во вторник, 21 марта, российские оккупационные войска нанесли удар по Одесской области. Противовоздушная оборона сбила две вражеские ракеты Х-59.

"Около 19:40 21 марта в небе над Одесской областью силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты две управляемые авиационные ракеты класса "воздух-поверхность" Х-59", – говорится в сообщении Воздушных сил.

Оперативное командование "Юг" уточнило, что враг выпустил 3 управляемые авиационные ракеты класса "воздух-поверхность" X-59 истребителями Су-35 с направления Черного моря. Две из них сбили, однако третья попала в трехэтажное здание монастыря УПЦ Московского патриархата.

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"В результате ракетного удара пострадали четыре человека. Трое из них получили легкие ранения взрывной волной. Один человек госпитализирован", – отметили в командовании.

В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что оккупанты выпустили по Одессе четыре ракеты, две из которых попали по городу.

Ракетный удар по Одесской области 21 марта

Вечером 21 марта прозвучал сигнал воздушной тревоги в Одесской области. Враг нанес ракетный удар по области.

В результате попадания в здание возник пожар. По состоянию на 20:40 подразделения ГСЧС локализовали возгорание.

Местные паблики публиковали видео пожара недалеко от Одессы. При этом в самом городе жители сообщали о запахе дыма и гари в одном из районов.

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