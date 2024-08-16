Пострадавшие жили в условиях, не соответствующих санитарным нормам, а пищи не хватало для минимальных потребностей.

В Харьковской области женщина обманом вербовала людей, которых потом заставляли работать на ферме за еду.

Как отмечается в сообщении на сайте Национальной полиции Украины в Харьковской области, правоохранителями установлено, что жительница Харьковского района обманом вербовала людей, преимущественно переселенцев, на железнодорожных, автомобильных вокзалах и рынках Харьковской области.

"Завербованные лица, которые из-за военной агрессии РФ были вынуждены покинуть свои дома и не имели средств к существованию, легко соглашались на предложение злоумышленницы. Она обещала нормированный рабочий день, заработную плату, достойные условия проживания и трехразовое питание. Вместо этого, попадая в фермерское хозяйство, люди жили в условиях, не соответствующих санитарным нормам, пищи не хватало для минимальных потребностей", - рассказали в полиции.

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Так, в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины, полицейские провели обыски и установили трех пострадавших лиц - 50-летнюю женщину, 59 и 56-летних мужчин.

Следователи, под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры, сообщили женщине о подозрении в совершении преступления. Злоумышленнице грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Как сообщалось, ранее полиция Испании арестовала пятерых человек, причастных к сексуальной эксплуатации беженцев из Украины.

Подозреваемые заманивали украинских потерпевших обещаниями оформить для них визы беженцев, финансовую поддержку и работу. Злоумышленниками оказались гражданин Испании, двое россиян и двое украинцев. Сообщалось об установлении 14 жертв.

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