Торговцы людьми заманивали своих жертв соглашениями о статусе беженца и фальшивыми обещаниями трудоустройства.

Полиция Испании арестовала пятерых человек, причастных к сексуальной эксплуатации беженцев из Украины. Об этом сообщает пресс-служба Европола.

Отмечается, что подозреваемые заманивали украинских потерпевших обещаниями оформить для них визы беженцев, финансовую поддержку и работу. Злоумышленниками оказались один гражданин Испании, двое россиян и двое украинцев. Сейчас установлено 14 жертв.

"Преступная группа, которая действовала с 2020 года, вербовала своих жертв в Интернете, преимущественно через платформы социальных сетей, представляя себя менеджерами кадрового агентства. Пострадавших заманивали предложениями работы хостессами. .... Вероятные торговцы людьми затем эксплуатировали женщин, преимущественно украинок, а также гражданок Беларуси, в клубе проституции в Эль-Эхидо (Альмерия), Испания", - говорится в сообщении. Видео дня

По данным Европола, злоумышленники выбирали жертв по национальному признаку и привозили в Испанию по туристическим визам, обещая им легальное трудоустройство в индустрии развлечений и туризма. Оказавшись в Испании, те получили инструктаж подать заявление о предоставлении временной защиты в связи с войной России против Украины.

"Однако их обманули подозреваемые. Жертвы не получали никакого трудового договора, а затем их эксплуатировали. ... Преступная группа получила огромные незаконные доходы путем эксплуатации большого количества женщин. Пострадавших разместили в трех домах, предоставленных одним лицом, которое управляло ночным клубом. Изолируя жертв от остального общества, торговцы людьми пытались минимизировать риск обнаружения полицией или побега женщин, позволяя им сдерживать, контролировать и полностью эксплуатировать жертв", - уточнили в Европоле.

Торговля людьми - последние новости

В апреле стало известно, что одесситка вывозила женщин с психическими недостатками за границу. Также на них оформляли социальную помощь, которую потом отбирали.

Ранее УНИАН сообщал, что в Днепре были освобождены из трудового рабства 50 человек. У людей забирали документы и средства связи.

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