После жалобы матери одного из потерпевшего тыквы на школьном огороде вдруг исчезли.

Одна из школ Уманского района на уроке трудового воспитания заставляла детей собирать урожай.

Об этом пишет местное издание Про все.

Детей заставляли собирать тыквы на школьном огороде в жару и без предупреждений о сменной одежде и защитных головных уборов.

"Меньший сын пожаловался на головную боль, на что учительница ответила, что не будет работать, только если принесет справку. Она еще и подчеркнула, что если дети не будут работать, то будут получать "соответствующие" оценки", – рассказала мать одного из потерпевшего.

Читайте такжеВзрыв с жертвами в Карпатах: эхо войны или неосторожностьПосле жалобы женщины в местные органы самоуправления тыквы в школе вдруг исчезли.

"Муж позже уехал и хотел увидеть объемы тыквенной плантации на школьных участках (ориентировочно 15 -20 соток) и вот что сфотографировал: тыквы исчезли, сорняки тоже, видны свежие следы дисковой бороны. Интересно, почему такая спешка? К чему готовится директор? В пятницу обращаюсь в прокуратуру по поводу неправомерного использования труда детей в школе", – поделилась она.

Педагоги, по словам пострадавших, на болезни детей не обращали внимания.

"Мой ребенок освобожден от практики, потому что у него астма, справка есть. И диагноз знают все, он освобожден от физической культуры", – рассказала другая потерпевшая.

В свою очередь, образовательный омбудсмен Сергей Горбачев озадачен заданиями дирекции школы.

"Первое, что надо сделать – обратиться к директору с заявлением, чтобы предоставил копию учебной программы по трудовому обучению, где указана тема "Перенос тыкв". Если такой темы в учебном плане нет, то можно предположить, что в этой школе практикуется принудительный детский труд. Я буду общаться со школой по поводу этой ситуации", – отметил он.

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Автор: Виолетта Орлова