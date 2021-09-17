Одна из школ Уманского района на уроке трудового воспитания заставляла детей собирать урожай.
Об этом пишет местное издание Про все.
Детей заставляли собирать тыквы на школьном огороде в жару и без предупреждений о сменной одежде и защитных головных уборов.
"Меньший сын пожаловался на головную боль, на что учительница ответила, что не будет работать, только если принесет справку. Она еще и подчеркнула, что если дети не будут работать, то будут получать "соответствующие" оценки", – рассказала мать одного из потерпевшего.
Читайте такжеВзрыв с жертвами в Карпатах: эхо войны или неосторожностьПосле жалобы женщины в местные органы самоуправления тыквы в школе вдруг исчезли.
"Муж позже уехал и хотел увидеть объемы тыквенной плантации на школьных участках (ориентировочно 15 -20 соток) и вот что сфотографировал: тыквы исчезли, сорняки тоже, видны свежие следы дисковой бороны. Интересно, почему такая спешка? К чему готовится директор? В пятницу обращаюсь в прокуратуру по поводу неправомерного использования труда детей в школе", – поделилась она.
Педагоги, по словам пострадавших, на болезни детей не обращали внимания.
"Мой ребенок освобожден от практики, потому что у него астма, справка есть. И диагноз знают все, он освобожден от физической культуры", – рассказала другая потерпевшая.
В свою очередь, образовательный омбудсмен Сергей Горбачев озадачен заданиями дирекции школы.
"Первое, что надо сделать – обратиться к директору с заявлением, чтобы предоставил копию учебной программы по трудовому обучению, где указана тема "Перенос тыкв". Если такой темы в учебном плане нет, то можно предположить, что в этой школе практикуется принудительный детский труд. Я буду общаться со школой по поводу этой ситуации", – отметил он.
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