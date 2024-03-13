Коллаборантка руководила отраслью здравоохранения оккупированного Херсона.

Правоохранители задержали действующего депутата Херсонского областного совета, которая помогала гауляйтеру Владимиру Сальдо открывать военные госпитали РФ в захваченных больницах.

Как сообщает Служба безопасности Украины, коллаборационистка сотрудничала с Россией во время оккупации Херсона.

"Фигуранткой оказалась действующий депутат местного облсовета. После захвата областного центра она поддержала российских захватчиков и предложила им свою помощь в войне против Украины", - рассказали в спецслужбе.

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Отмечается, что при личной протекции Сальдо коллаборантку назначили главой так называемого "управления здравоохранения" в составе местной оккупационной администрации РФ. На этой "должности" она организовывала переоборудование захваченных больниц под военные госпитали для раненых россиян. Кроме этого, злоумышленница занималась поставками медпрепаратов для российских войск и оккупационных органов страны-агрессора.

Для конспирации предательница выбрала себе псевдоним, который использовала во время "оформления" в псевдоучреждение и в дальнейшей подрывной деятельности в пользу РФ.

После освобождения Херсона фигурантка осталась в городе, надеясь избежать правосудия, позиционируя себя "вне политики". Через некоторое время она планировала сбежать во временно оккупированный Крым под вымышленным именем, но правоохранители ее своевременно разоблачили и задержали.

Ее обвиняют в коллаборационистской деятельности и работе в учреждениях, созданных оккупантами (ч. 5 ст. 111-1 УКУ). Депутат находится под стражей. Ей грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В Херсонской областной прокуратуре рассказали, что 57-летняя подозреваемая пошла на сотрудничество с врагом в июле 2022 года. На должности выполняла распоряжения оккупационных властей, налаживала работу учреждений системы здравоохранения по российским стандартам и протоколам.

Задержание предателя, который пытался отравить командование ВСУ

В Запорожской области задержали украинского военного, который пытался отравить командование ВСУ. Для совершения преступления он планировал добавить ядовитое вещество в воду банно-прачечного комплекса, которым пользовался командный состав.

По данным следствия, фигурант был завербован через его родителей, проживающих на временно оккупированной части Луганской области. Захватчики похитили родственников мужчины прямо из их дома и отправили в застенки. Там пострадавших подвергали жестоким пыткам, требуя, чтобы они уговорили сына работать в пользу страны-агрессора.

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