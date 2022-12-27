Представители российской корпорации с использованием подконтрольных украинских предприятий наладили схему по реализации химической продукции на территории Украины.

На Черниговщине правоохранители разоблачили схему по реализации химической продукции на территории Украины, которую наладили представители российской корпорации с использованием подконтрольных украинских предприятий.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел на своей странице в социальной сети Facebook. Согласно сообщению, полученные средства поступали в бюджет России для финансирования военной агрессии.

По материалам Службы безопасности Украины, следователи Нацполиции совместно с СБУ при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора и оперативного сопровождения сотрудников Департамента обеспечения деятельности, связанной с опасными материалами, осуществляют досудебное расследование по факту создания ряда предприятий на территории Украины, к которым причастны граждане России.

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Сообщается, что всего в этот "пул" входило 10 предприятий. "Они получали с территории России моторные масла, другие химические вещества. Здесь, на территории Украины, на базе своих мощностей расфасовывали и сбывали товар. Полученные от реализации средства направлялись на территорию России. Бенефициарный владелец этих предприятий - как на территории Украины, так и крупной корпорации на территории России – гражданин РФ", – сообщил начальник управления Главного следственного управления Национальной полиции Украины Юрий Деревяга.

Правоохранители провели 14 санкционированных обысков по месту расположения производственных мощностей и проживания фигурантов. Во время следственных действий изъяты образцы продукции, документы, цифровые носители и накопители, подтверждающие введение финансово-хозяйственной деятельности.

"Кроме этого, в процессе следствия выяснено, что в период оккупации на территории этих предприятий дислоцировались российские военные и техника. В рамках уголовного производства осуществляется исследование и установление этих обстоятельств", – рассказал полицейский.

Сейчас следователи Национальной полиции на основании решения суда наложили арест на корпоративные права и основные активы главного предприятия и передали в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Работа на Россию

Летом Служба безопасности Украины сообщала, что в Киеве коммерческая структура, перечислила в "бюджет" "ДНР" почти 8 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что экс-главу Службы безопасности Украины Александра Якименко россияне назначили гендиректором "государственной службы безопасности Херсонской области". Он бежал в РФ после Майдана.

Напомним, что в Украине заочно будут судить экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимира Сивковича за организацию силового разгона студентов на Майдане в 2013 году.

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