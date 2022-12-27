Он возглавлял СБУ в 2013-14 годах.

Российские оккупанты назначили экс-главу Службы безопасности Украины Александра Якименко генеральным директором "государственной службы безопасности Херсонской области".

Соответствующая информация появилась в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации. Херсонское издание "Мост" сообщает, что впервые о его назначении стало известно летом.

Дата регистрации "службы" - 13 мая 2022 года. Она зарегистрирована в здании Хозяйственного суда области в Херсоне.

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Что известно об Александре Якименко

С марта 2010 до августа 2011 года Якименко занимал должность начальника Управления СБУ в Севастополе, а с августа 2011 по июль 2012 - в Донецкой области.

9 января 2013 был назначен Председателем Службы безопасности Украины. Также Якименко вошел в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

После Майдана Якименко сбежал в Россию. В апреле 2014 года его объявили в розыск по подозрению в превышении власти или служебных полномочий. Также его обвиняют в оказании помощи террористическим организациям.

26 февраля 2021 года его лишили воинского звания и государственной награды из-за государственной измены и участия в аннексии Крыма.

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