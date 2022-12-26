Сейчас он является одним из руководителей антиукраинского движения, созданного российскими спецслужбами, и скрывается в РФ.

В Украине заочно будут судить экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимира Сивковича за организацию силового разгона студентов на Майдане Независимости в Киеве в 2013 году.

Как сообщает Госбюро расследований, в ходе срочного ночного совещания в кабинете начальника Главного управления столичной милиции под руководством Сивковича был отдан заведомо преступный приказ. Он, в частности, предусматривал привлечение спецподразделения "Беркут" для применения силы к митингующим. "Зачистка" Майдана Незалежности от патриотической молодежи должна была происходить под предлогом обеспечения, якобы, установки новогодней елки.

В ведомстве уточнили, что действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ст. 340, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

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По ходатайствам следователя ГБР, согласованным прокурором, и постановлениям следственного судьи в отношении указанного лица заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Правосудием предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении Сивковича, поскольку он сбежал и скрывается на территории РФ – государства-агрессора, агентом которого он был в Украине и на которое работал", - пояснили в бюро.

Отмечается, что сейчас Сивкович является одним из руководителей антиукраинского движения, созданного спецслужбами РФ.

"Это тоже не останется без внимания нашего следствия и правосудия", - подчеркнули в ГБР.

В ГБР также напомнили, что по этому эпизоду в суд направлены обвинительные акты в отношении 15 работников правоохранительных органов, среди которых двое заместителей начальника управления общественной безопасности столичной милиции, командир роты и двенадцать милиционеров спецподразделения "Беркут" при ГУМВД Украины в г. Киеве.

Украинские изменники-беглецы в РФ

Недавно глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что в Москве против Украины работает так называемая "кротоферма" с участием должностных лиц времен президентства Виктора Януковича Владимира Сивковича и Андрея Клюева. Основная ее задача – сбор информации по Украине с целью формирования докладов для ФСБ.

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Илья Кива (будучи нардепом ВР) бежал из Украины еще накануне вторжения России, заявив тогда, что просто решил внезапно отдохнуть в Европе. До этого Кива входил во фракцию ОПЗЖ в Украине, которая поддерживала пророссийские взгляды. Сейчас Кива находится в Москве он постоянно появляется в эфирах российских телеканалов, призывая к геноциду украинцев.