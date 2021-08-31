Свидетели происшествия забрали у него ключи.

В Киеве пьяный водитель Audi устроил ДТП и пытался скрыться с места происшествия.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

По словам свидетелей происшествия, мужчина был босиком. На нем были только футболка и трусы.

Audi врезался в припаркованный Nissan и попытался скрыться, однако владелец автомобиля успел подбежать к нему.

Читайте такжеВодитель продолжил ехать: в Киеве на головы пассажирам упало стекло в маршрутке (фото)"Водила Ауди не раздумывая нажал на педаль газа и прокатил владельца Nissan на капоте. Очевидцы забрали ключи, а водила долго не мог понять, что не так", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель продолжал жать на педаль, пытаясь уехать.

Его задержали полицейские. По данным канала, драгер показал результат 2,54.

Напомним, что ранее в центре Киева пьяные молодые люди разбили лобовое стекло троллейбуса.

А в Ривне пьяный пациент напал на врача и брызнул слезоточивым газом прямо ему в лицо.

Автор: Людмила Жерновская