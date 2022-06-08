В результате содержания гражданского населения в нечеловеческих условиях с 9 по 28 марта умерли 10 гражданских лиц.

Сообщено о подозрении еще восьми российским военным, из-за действий которых на Черниговщине в подвале одной из школ скончались 10 гражданских.

Как сообщает Офис генпрокурора, установлено и заочно сообщено о подозрении еще восьми военнослужащим Вооруженных сил РФ в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, военные ВС РФ во время оккупации села Ягодное Черниговского района в марте поместили и насильно удерживали в подвальном помещении школы в нечеловеческих условиях свыше 300 местных жителей, среди которых 77 детей.

При этом подозреваемые угрожали жителям села применением оружия и наносили телесные повреждения. Перед тем, как поместить людей в подвал, оккупанты заставляли их раздеваться на улице догола в присутствии других жителей села при минусовой температуре воздуха.

"Вследствие содержания гражданского населения в нечеловеческих условиях – без доступа свежего воздуха в душном пространстве, без освещения в полной темноте, без обеспечения питьевой водой и пищей, в антисанитарных условиях с 9 по 28 марта умерли 10 гражданских лиц", - рассказали в ОГПУ.

Отмечается, что военнослужащие ВС РФ запрещали производить захоронения умерших в количестве менее чем пять человек, а за нарушение этого запрета открывали огонь из огнестрельного оружия по гражданским, которые были вынуждены прятаться в вырытых могилах.

В ведомстве напомнили, что ранее одному из российских военнослужащих заочно сообщили о подозрении в совершении этого преступления. Сейчас устанавливаются другие военные РФ, причастные к преступлениям против мирного населения.

Как сообщал УНИАН, россияне месяц держали в подвале на Черниговщине 350 украинцев с детьми как живой щит.

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