В городе случилась "полная жесть", узнали журналисты.

В городе Белая Церковь (Киевская область) несовершеннолетний напал на девушку, которой 14 лет, и ударил ножом.

Преступление совершено возле одного из развлекательных заведений в центре города в воскресенье, 17 марта, около 16:00, сообщила полиция Киевщины в своем Telegram-канале. По сведениям правоохранителей, пострадавшую госпитализировали, а злоумышленник был задержан недалеко от места преступления. Задержанного отправили в изолятор временного содержания под стражей. Позже суд должен избрать ему меру пресечения.

Правоохранители начали уголовное производство и объявили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса украинского государства (нанесение умышленных тяжких телесных повреждений). Юноше грозит лишение свободы на срок пять-восемь лет.

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По сведениям Telegram-канала "Киев INFO", в Белой Церкви случилась "полная жесть". "Там молодой парень ударил ножом пять раз свою бывшую девушку - девятый класс! Инцидент произошел в развлекательном заведении на день рождения девушки", - сообщили читатели канала.

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В начале марта стало известно, что в городе Подольск (Одесская область) с особой жестокостью убили военнослужащего. В сети писали, что лицо погибшего "почти исчезло".

Потом появилась информация, что подозреваемого в совершении преступления задержали, он признался в убийстве. Злоумышленником оказался житель Одесской области, который в Подольске жил временно.

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