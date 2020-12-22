По требованию остановиться водитель лишь увеличил скорость.

В Днепре полицейские всю ночь ловили нетрезвого водителя.

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Патрульные увидели легковушку без номеров в центре города. По требованию остановиться водитель лишь увеличил скорость. Его начали догонять, но авто оторвалось от преследования.

Информацию о нарушителе передали всем экипажам. Через некоторое время уже в другой части Днепра водителя удалось остановить.

23-летний мужчина с признаками наркотического опьянения заявил, что снял номера с авто, потому что его раздражают штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Автомобиль отогнали на штрафплощадку, а в отношении водителя составили три административных протокола.

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Автор: УНИАН