В Днепре полицейские всю ночь ловили нетрезвого водителя.
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Патрульные увидели легковушку без номеров в центре города. По требованию остановиться водитель лишь увеличил скорость. Его начали догонять, но авто оторвалось от преследования.
Информацию о нарушителе передали всем экипажам. Через некоторое время уже в другой части Днепра водителя удалось остановить.
23-летний мужчина с признаками наркотического опьянения заявил, что снял номера с авто, потому что его раздражают штрафы за нарушение правил дорожного движения.
Автомобиль отогнали на штрафплощадку, а в отношении водителя составили три административных протокола.
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