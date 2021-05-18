Женщина скончалась от полученных травм.

Житель города Самбор Львовской области ударил ножом в грудь свою жену и несколько дней не обращался к медикам, после чего женщина умерла.

По информации полиции, на теле 50-летней умершей была рана в области груди. Как впоследствии установили медики, нож повредил женщине легкое и диафрагму, что и привело к смерти.

Правоохранители установили, что к преступлению причастен ее 50-летний муж. Выяснилось, что супруги поссорились, и мужчина ударил женщину ножом в грудь.

"В полицию и к медикам злоумышленник не обращался, вместо этого пытался "лечить" раненую самостоятельно. 17 мая женщина скончалась", - рассказали в полиции.

Мужчину задержали, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

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Автор: Катерина Комолова