Правоохранительные органы задержали четырех человек, которые с помощью самолета Ан-2 совершали полеты из Украины в Румынию.
Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, пролет летательного аппарата типа Ан-2 из Украины в Румынию и обратно зафиксировали сегодня на рассвете пограничники отдела "Порубное" Черновицкого отряда.
Самолет отслеживался оперативными группами Госпогранслужбы, поэтому когда он отправился к границе, информация была передана пограничным нарядам.
"Об этом пограничный наряд сразу сообщил в подразделение ПВО Вооруженных Сил Украины, которое тоже обнаружило воздушную цель. Кроме того, в рамках взаимодействия с военного аэродрома в воздух поднялся военный самолет для принудительной посадки летательного аппарата", - отметили в ГПСУ.
Вскоре во время приземления самолета на одном из аэродромов в Косовском районе Ивано-Франковской области, в десяти километрах от границы правоохранители задержали 4 человек. После приземления самолета те пытались скрыться на автомобиле.
Проводятся мероприятия фиксации правонарушений, в частности, за незаконное перемещение сигарет в Румынию. Открыто уголовное производство по ст. 334 (Нарушение правил международных полетов) Уголовного кодекса.
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