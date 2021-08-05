На своем официальном сайте компания напрямую продает билеты в Крым.

Суд арестовал 13 самолетов российской авиакомпании за незаконные перевозки пассажиров в оккупированный Крым.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры АР Крым и города Севастополя.

Отмечается, что с 2019 года и до сегодняшнего дня авиаперевозчик незаконно использует 13 пассажирских самолетов Airbus для переправки людей в оккупированный Крым.

Кроме того, на своем официальном сайте компания напрямую продает билеты с оккупированного полуострова и на него.

Читайте такжеВ Британии судили почти слепого паралимпийца, приклеившегося к крыше самолетаВ прокуратуре подчеркнули, что осуществление перелетов иностранными (преимущественно российскими) авиакомпаниями в оккупированный Крым рассматривается Украиной как нарушение норм международного права, действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой уголовную ответственность авиаперевозчиков, операторов и капитанов воздушных судов.

"Пока известно, что не менее чем 37 российских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки на оккупированный полуостров", - говорится в сообщении.

Арест самолетов российских авиакомпаний

В апреле этого года суд наложил арест на 12 самолетов российской компании, которые незаконно летали в оккупированный Крым.

В прошлом году в сентябре по ходатайствам прокуратуры Автономной Республики Крым суд наложил арест на 65 самолетов, которые несмотря на запрет осуществляли авиаперевозки на временно оккупированный Россией полуостров.

Автор: Павел Степанец