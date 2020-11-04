От народных депутатов протестующие требуют принятия законопроекта №3704, который заключается в доступной растаможке автомобилей.

Под зданием Верховной Рады в среду утром, 4 ноября, собрались владельцы авто на иностранной регистрации.

Видео митинга на своей странице в Facebook разместила «АвтоЕвроСила».

Перед главным входом в парламент они достали дымовые шашки, требуя принятия законопроекта №3704, который заключается в доступной растаможке.

Как пишет Telegram-канал Pavlovsky News, перед началом заседания участники акции успели сказать несколько "ласковых" слов депутатам от "Европейской солидарности" Нине Южаниной и Софии Федине.

В частности, один из митингующих призвал Южанину, которая является бывшей главой комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, пересесть на "Таврию".

Напомним, вчера на Грушевского в Киеве стартовала акция протеста «евробляхеров». Демонстранты выстроились у входов в Верховную Раду. Организаторы мероприятия объясняют в Facebook, что от народных депутатов они потребуют принятия законопроекта №3704, который заключается в доступной растаможке.

Санкции за несвоевременное растаможивание автомобилей в Украине: что известно

С 23 февраля в Украине действовал общий режим растаможивания автомобилей на еврономерах по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая предполагалось, что автовладельцы будут платить штрафы, цель которых - прекращение использования данных автомобилей на территории Украины.

18 августа в партии «Слуга народа» заявили об инициированной президентом Украины Владимиром Зеленским отсрочке начала применения штрафных санкций за несвоевременное растаможивание автомобилей на еврономерах.

После этого Рада отсрочила на три месяца введение в действие норм об усилении административной ответственности за превышение срока нахождения в Украине транспортных средств с иностранной регистрацией.

Таможни Государственной фискальной службы в период действия 50% скидки на акцизный налог при таможенном оформлении автомобилей с иностранной регистрацией, с 25 ноября 2018 года по 22 февраля 2019 года включительно, оформили по этим льготным условиям свыше 218 тыс. авто.

Всего за указанный период в бюджет было уплачено 13,5 млрд грн таможенных платежей.

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Автор: Денис Прядко