Из-за акции протеста евробляхеров заблокировано движение во всем правительственном квартале, улица Грушевского не проездная.
Об этом сообщает корреспондент ТСН с места события.
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Ранее Патрульная полиция Киева ограничила движение по улице Грушевского от Европейской до Арсенальной площади.
Как заявляют в отделе коммуникации полиции Киева, правоохранители и военнослужащие Нацгвардии заступили на усиленное дежурство для обеспечения безопасности во время проведения массовых акций под Верховной Радой.
В полиции также сообщили, что одному из участников мероприятия стало плохо - ему оказали медицинскую помощь до приезда врачей.
Правоохранители призвали организаторов и участников акций соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.
Кто протестует
- На Грушевского в Киеве стартовала акция протеста «евробляхеров». Демонстранты выстроились у входов в Верховную Раду. Организаторы мероприятия объясняют в Facebook, что от народных депутатов они потребуют принятия законопроекта №3704, который заключается в доступной растаможке.
Евробляхеры под Раду приехали со всей Украины и собираются провести здесь не один час. Они уже обустраивают полевую кухню.
- Кроме того, на площади Конституции собралась еще одна акция – протестуют предприниматели, ФЛП и малый бизнес. Предприниматели требуют оставить для них упрощенную систему налогообложения, не усложнять учет и отчетность для ФЛП.
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