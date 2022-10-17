Работники Службы безопасности Украины провели беседу с жительницей Ивано-Франковска, которая хвасталась паспортом РФ и сомневалась в победе Украины. Девушка записала очередное видеообращение к украинцам с извинениями.
Видео опубликовал Телеграм-канал "Всевидящее Око".
Девушка называет себя Гордий Татьяной Владимировной. Она "очень сожалеет", что ее действия в соцсетях и заявления по поводу российско-украинской войны "обидели многих украинцев".
"Это была глупость с моей стороны. Я просто хотела хайпонуть и не думала о последствиях. Со мной поговорили сотрудники Службы безопасности Украины, и я осознала свою ошибку", - заявила девушка.
Она якобы понимает, что ее видео можно расценивать как поддержку России в войне, но она "поддерживает Украину" и даже "донатила на Байрактар". Своим "коллегам"-блогерам девушка посоветовала думать над содержанием контента, который они транслируют.
По данным канала, девушку отчислили из университета за инцидент.
Скандалы относительно войны в Украине
Украинцы редко позорятся скандальными заявлениями относительно войны в Украине, но такие скандалы часто провоцируют россияне. Ранее в Бад-Висзее (Германия) агрессивная россиянка на детской площадке набросилась на украинцев. Женщина без причины ругала двухлетнего мальчика и его маму, сопровождая свою истерику угрозами и обвинениями.
Агрессивная особа заявила, что диктатор Путин "все делает правильно" и скоро Россия протянется "от Москвы до Мюнхена". На этом агрессия россиянки не заканчивалась. Женщина вошла в кураж и выдала, что "украинцев нужно уничтожать как евреев".
Подобный инцидент произошел в Швеции. Россиянка недалеко от посольства РФ в Стокгольме набросилась с оскорблениями на гражданку Украины. Женщина из-за своих действий осталась без работы в частной школе.
Совсем недавно россиянка призвала российского диктатора Владимира Путина бомбить немецкий Дрезден, демонстрируя митинг украинцев.