По словам девушки, ей жаль, что пророссийские видео обидели многих украинцев.

Работники Службы безопасности Украины провели беседу с жительницей Ивано-Франковска, которая хвасталась паспортом РФ и сомневалась в победе Украины. Девушка записала очередное видеообращение к украинцам с извинениями.

Видео опубликовал Телеграм-канал "Всевидящее Око".

Девушка называет себя Гордий Татьяной Владимировной. Она "очень сожалеет", что ее действия в соцсетях и заявления по поводу российско-украинской войны "обидели многих украинцев".

Видео дня

"Это была глупость с моей стороны. Я просто хотела хайпонуть и не думала о последствиях. Со мной поговорили сотрудники Службы безопасности Украины, и я осознала свою ошибку", - заявила девушка.

Она якобы понимает, что ее видео можно расценивать как поддержку России в войне, но она "поддерживает Украину" и даже "донатила на Байрактар". Своим "коллегам"-блогерам девушка посоветовала думать над содержанием контента, который они транслируют.

По данным канала, девушку отчислили из университета за инцидент.

Скандалы относительно войны в Украине

Украинцы редко позорятся скандальными заявлениями относительно войны в Украине, но такие скандалы часто провоцируют россияне. Ранее в Бад-Висзее (Германия) агрессивная россиянка на детской площадке набросилась на украинцев. Женщина без причины ругала двухлетнего мальчика и его маму, сопровождая свою истерику угрозами и обвинениями.

Агрессивная особа заявила, что диктатор Путин "все делает правильно" и скоро Россия протянется "от Москвы до Мюнхена". На этом агрессия россиянки не заканчивалась. Женщина вошла в кураж и выдала, что "украинцев нужно уничтожать как евреев".

Подобный инцидент произошел в Швеции. Россиянка недалеко от посольства РФ в Стокгольме набросилась с оскорблениями на гражданку Украины. Женщина из-за своих действий осталась без работы в частной школе.

Совсем недавно россиянка призвала российского диктатора Владимира Путина бомбить немецкий Дрезден, демонстрируя митинг украинцев.

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