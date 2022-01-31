Пенсионерку задушили, злоумышленники похитили из ее дома деньги, золотые украшения и мобильный телефон.

На Львовщине люди представлялись продавцами меда и обворовывали пожилых людей. 80-летняя пенсионерка разоблачила мошенников, а те ее убили.

Об этом сообщает ТСН.

Мужчина и женщина зашли в дом, они предлагали пенсионерке мед. Пока мужчина показывал товар и отвлекал внимание пожилой женщины, его сообщница лазила по дому, чтобы ее обокрасть. Пенсионерка разоблачила воров, а те ее убили.

Труп пенсионерки нашла ее родственница. Она ухаживала за пенсионеркой и зашла ее навестить, когда увидела ужасное. Труп пожилой женщины лежал на полу, ее родственница вызвала врачей и полицию. Однако помочь женщине не смогли, она была уже давно мертва.

Пенсионерку задушили, злоумышленники похитили из дома женщины деньги, золотые украшения и мобильный телефон. Спустя сутки их задержали. Грабителями оказались мужчина и женщина, которые уже имели судимости.

Читайте такжеПод Киевом мужчина истек кровью, случайно разбив банку с огурцамиЗлоумышленникам уже избрали меру пресечения. Суд арестовал их на два месяца без права на внесение залога. Полиция проверяет, не причастны ли эти задерживаемые к другим инцидентам.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одессе женщина с револьвером хотела ограбить киоск. Повредив витринное стекло киоска, злоумышленница стала угрожать 63-летней продавщицы револьвером и требовать отдать выручку, а когда поняла, что денег в кассе нет, начала убегать.

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