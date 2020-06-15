Непогода в Киеве: на дорогах - пробки, часть улиц затоплены и завалены деревьями (фото, видео, карта)

Аварии на дорогах и упавшие деревья значительно усложнили и без того непростую ситуацию в конце рабочего дня.

В центральной части Киева в понедельник вечером оказалось заблокировано движение на некоторых улицах из-за результатов непогоды. После обеда в столице усилился ветер и прошел сильный дождь.

Как сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, на улице Олеговской на припаркованные автомобили упало дерево. "В одном из авто внутри находился водитель, который, услышав шум, успел выскочить", - сказано в сообщении.

Похожий инцидент произошел на улице Сечевых Стрельцов - там дерево упало на провода, образовалась пробка. "Некоторые автомобилисты даже помогали коммунальщикам убрать дерево, чтобы скорее проехать", - пишет автор публикации.

В КП "Киевпасстранс" сообщили о сбое в курсировании ряда маршрутов городского общественного транспорта, местами из-за подтопления улиц.

Ситуацию на дорогах усугубляют многочисленные ДТП, из-за которых там образуются пробки. Сервис Google Maps информирует об авариях как в центре города, так и по дорогам в направлении левого берега. ДТП зафиксированы на Дарницком мосту, улицах Набережно-Крещатицкой, Верхнем Валу, Костельной, Парковой дороге, бульваре Дружбы народов, проспекте Победы (вблизи станции метро "Берестейская - сразу две аварии).

На левобережной части столицы больших проблем с движением транспорта не наблюдается.

Пользователи соцсетей уже активно делятся видео затопленных киевских улиц.

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