Бывший военный публиковал материалы о планировании обстрелов железнодорожных объектов.

В Киеве разоблачили пророссийского пропагандиста, который создал сеть антиукраинских информационных ресурсов и распространял в ней призывы расстреливать украинских пленных.

Об этом сообщили в Главном управлении Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области.

Киберспециалисты спецслужбы установили, что аккаунты в социальных сетях и телеграмм-каналах администрировал киевлянин – бывший военный. Созданы сети, общая аудитория которых составила более 150 тыс. пользователей, пропагандист использовал для оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины. В частности, публиковал материалы о планировании обстрелов железнодорожных объектов.

Кроме того, правоохранители обнаружили в мобильных устройствах злоумышленника переписку с бывшими военнослужащими РФ, которые сейчас проживают на территории временно оккупированного Крыма. Предатель выражал поддержку российским оккупантам, призывал к уничтожению любой страны ядерным оружием, называл украинцев и американцев искусственными нациями.

С начала вооруженной агрессии РФ злоумышленник рассказывал о движении транспорта в столице, призывал заключать и расстреливать украинских пленных.

В ходе проведения обыска по месту жительства в Печерском районе столицы работники СБУ изъяли компьютерную и мобильную технику, с помощью которой осуществлялось администрирование ресурсов.

Следователи объявили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного по ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) уголовного кодекса Украины.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киеве врач-коллаборант предал Украину за "должность" в министерстве.

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