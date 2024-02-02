На женщину составили админпротоколы о коррупции из-за конфликта интересов.

В Черновицкой области председатель военно-врачебной комиссии признала непригодным к службе своего мужа. Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"Будучи председателем военно-врачебной комиссии при районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, женщина подписала справку о непригодности собственного мужа к военной службе с последующим его снятием с воинского учета. Тем самым она нарушила требования антикоррупционного законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно Закону Украины "О предотвращении коррупции" ее муж относится к категории близких лиц. Из-за этого женщина должна была уведомить членов комиссии о наличии у нее реального конфликта интересов. Кроме того, она должна была не подписывать соответствующие документы.

Видео дня

Ответственность за совершенное правонарушение предусмотрена ч. 1 и ч. 2 ст. 172-7 (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) кодекса Украины Об административных правонарушениях, уточнили в департаменте. Женщине грозит штраф от 1700 до 6800 гривень.

Коррупция во время войны: другие новости

Недавно стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) при содействии Министерства обороны (МО) разоблачила схему хищения государственных средств при закупке боеприпасов. Отмечалось, что злоумышленники пытались украсть почти 1,5 млрд бюджетных гривень на приобретении 100 тыс. минометных выстрелов для ВСУ. Правоохранители говорят, что к схеме причастны бывшие и действующие чиновники МО и руководители аффилированных компаний.

Стоит отметить, что Украина сейчас занимает в рейтинге коррупции 104 место среди 180 стран. Страна получила 36 баллов из 100 возможных получила в Индексе восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index - CPI) за 2023 год.

Вас также могут заинтересовать новости: