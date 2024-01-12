В случае ухудшения здоровья военные имеют право повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), которая определит их пригодность к военной службе.
Как военному при прохождении службы получить направление на ВЛК, объяснил юрист Андрей Лавренюк. По его данным, в соответствии с подпунктом б пункта 6.1. главы 6 раздела первого положения № 402 направление на медицинский осмотр военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы) проводится:
- прямыми начальниками от командира отдельной части, ему равных и выше;
- органами управления и подразделений военной службы правопорядка ВСУ;
- прокуратурой;
- судом;
- начальниками гарнизонов, штатных ВВК, военных лечебных учреждений по месту лечения;
- военными комендантами гарнизонов;
- военными комиссарами.
Так, чтобы получить направление на ВВК, военнослужащему надо написать два рапорта на имя командира воинской части:
- первый о выдаче справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии);
- второй о направлении на ВВК.
Каждый рапорт юрист рекомендует подавать в двух экземплярах. Он отметил, что этот вид документа является официальным и определяется ст. 21 закона "О воинской обязанности и военной службе".
После получения направления на ВВК надо иметь при себе все медицинские документы, которые выписывали врачи в госпитале. Для прохождения ВВК военный должен иметь:
- направление на медицинское освидетельствование ВВК;
- медицинскую книжку;
- удостоверение личности (военный билет или удостоверение личности офицера);
- медицинская характеристика (необязательный документ в военное время);
- служебная характеристика (необязательный документ в военное время);
- оригинал справки об обстоятельствах травмы от в/ч (в случае получения травмы, ранения, контузии, увечья вследствие боевых действий) и/или заверенную копию акта о несчастном случае (острое профессиональное заболевание (отравление), ранения, контузии, травмы, увечья, кроме тех случаев, которые наступили вследствие поражений или действий со стороны противника);
- удостоверение УБД (при наличии);
- выдержки из личных дел и другие справочные материалы для военнослужащих-участников боевых действий (могут быть в виде ксерокопий, однако заверены соответствующими должностными лицами и печатью в/ч).
Юрист отметил, что в Украине действуют штатные ВВК, к которым относятся ЦВВК и ВВК региона (расположены в таких городах: Львов, Харьков, Днепр, Одесса, Винница). Кроме того, есть внештатные постоянно действующие ВВК, к которым относятся:
- госпитальные ВВК;
- гарнизонные ВВК;
- врачебно-летные комиссии (ВЛК);
- ВВК высокомобильных десантных войск;
- ВВК территориального центра комплектования;
- ВВК государственных, коммунальных учреждений здравоохранения с правами госпитальной ВВК.
Военный должен пройти всех врачей из состава комиссии, которая включает:
- хирурга;
- терапевта;
- невропатолога;
- окулиста;
- отоларинголога;
- гинеколога (для женщин);
- врачей других специальностей по необходимости.
В ВВК военного направят на ЭКГ-обследование, флюрографию грудной клетки, общий анализ крови и мочи. Возможно, военному назначат дополнительное обследование по медицинским показателям.
Сроки для прохождения ВВК не определены законодательством и зависят от количества необходимых медицинских исследований для установления диагноза и/или очередями и загруженностью врачей.
По результатам ВВК может быть принято одно из таких решений:
- направление военного в отпуск по состоянию здоровья на определенный период, если здоровье может восстановиться до того состояния, когда он снова будет годным к военной службе;
- признание военного временно непригодным по состоянию здоровья на 6-12 месяцев для лечения с пересмотром;
- увольнение с военной службы по состоянию здоровья, если оно не может восстановиться до состояния, пригодного к военной службе.
Прохождение ВЛК
Украинские мужчины, которые были признаны ограниченно подходящими для службы в армии, должны будут пройти повторно ВВК, если Верховная рада примет новый закон о мобилизации. Действующая редакция законопроекта, который накануне был внесен в парламент, предусматривает отмену такого понятия как "ограниченно пригодный к военной службе". Вместо этого предлагается распределять мужчин на годных и непригодных к службе.