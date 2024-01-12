Специалист рассказал, какие документы для прохождения ВЛК должен иметь военный.

В случае ухудшения здоровья военные имеют право повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), которая определит их пригодность к военной службе.

Как военному при прохождении службы получить направление на ВЛК, объяснил юрист Андрей Лавренюк. По его данным, в соответствии с подпунктом б пункта 6.1. главы 6 раздела первого положения № 402 направление на медицинский осмотр военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы) проводится:

прямыми начальниками от командира отдельной части, ему равных и выше;

органами управления и подразделений военной службы правопорядка ВСУ;

прокуратурой;

судом;

начальниками гарнизонов, штатных ВВК, военных лечебных учреждений по месту лечения;

военными комендантами гарнизонов;

военными комиссарами.

Так, чтобы получить направление на ВВК, военнослужащему надо написать два рапорта на имя командира воинской части:

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первый о выдаче справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии);

второй о направлении на ВВК.

Каждый рапорт юрист рекомендует подавать в двух экземплярах. Он отметил, что этот вид документа является официальным и определяется ст. 21 закона "О воинской обязанности и военной службе".

После получения направления на ВВК надо иметь при себе все медицинские документы, которые выписывали врачи в госпитале. Для прохождения ВВК военный должен иметь:

направление на медицинское освидетельствование ВВК;

медицинскую книжку;

удостоверение личности (военный билет или удостоверение личности офицера);

медицинская характеристика (необязательный документ в военное время);

служебная характеристика (необязательный документ в военное время);

оригинал справки об обстоятельствах травмы от в/ч (в случае получения травмы, ранения, контузии, увечья вследствие боевых действий) и/или заверенную копию акта о несчастном случае (острое профессиональное заболевание (отравление), ранения, контузии, травмы, увечья, кроме тех случаев, которые наступили вследствие поражений или действий со стороны противника);

удостоверение УБД (при наличии);

выдержки из личных дел и другие справочные материалы для военнослужащих-участников боевых действий (могут быть в виде ксерокопий, однако заверены соответствующими должностными лицами и печатью в/ч).

Юрист отметил, что в Украине действуют штатные ВВК, к которым относятся ЦВВК и ВВК региона (расположены в таких городах: Львов, Харьков, Днепр, Одесса, Винница). Кроме того, есть внештатные постоянно действующие ВВК, к которым относятся:

госпитальные ВВК;

гарнизонные ВВК;

врачебно-летные комиссии (ВЛК);

ВВК высокомобильных десантных войск;

ВВК территориального центра комплектования;

ВВК государственных, коммунальных учреждений здравоохранения с правами госпитальной ВВК.

Военный должен пройти всех врачей из состава комиссии, которая включает:

хирурга;

терапевта;

невропатолога;

окулиста;

отоларинголога;

гинеколога (для женщин);

врачей других специальностей по необходимости.

В ВВК военного направят на ЭКГ-обследование, флюрографию грудной клетки, общий анализ крови и мочи. Возможно, военному назначат дополнительное обследование по медицинским показателям.

Сроки для прохождения ВВК не определены законодательством и зависят от количества необходимых медицинских исследований для установления диагноза и/или очередями и загруженностью врачей.

По результатам ВВК может быть принято одно из таких решений:

направление военного в отпуск по состоянию здоровья на определенный период, если здоровье может восстановиться до того состояния, когда он снова будет годным к военной службе;

признание военного временно непригодным по состоянию здоровья на 6-12 месяцев для лечения с пересмотром;

увольнение с военной службы по состоянию здоровья, если оно не может восстановиться до состояния, пригодного к военной службе.

Прохождение ВЛК

Украинские мужчины, которые были признаны ограниченно подходящими для службы в армии, должны будут пройти повторно ВВК, если Верховная рада примет новый закон о мобилизации. Действующая редакция законопроекта, который накануне был внесен в парламент, предусматривает отмену такого понятия как "ограниченно пригодный к военной службе". Вместо этого предлагается распределять мужчин на годных и непригодных к службе.

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