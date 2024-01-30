Результаты Украины подсчитывали на основе 8 исследований.

Украина занимает 104 место среди 180 стран, получив 36 баллов из 100 возможных получила в Индексе восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index - CPI) за 2023 год.

Как сообщается на сервисе Transparency, результаты Украины, как и в прошлом году, подсчитывали на основе 8 исследований, охвативших период с февраля 2021 года по сентябрь 2023 года.

Отмечается, что в трех из них (индекс трансформации Фонда Бертельсманна за 2024 год, опрос мнения менеджеров от Всемирного экономического форума за 2023 год, вариации демократии за 2023 год) наблюдался существенный рост показателя Украины. Еще за одним (Международный обзор рисков по странам группы PRS за 2023 год) произошло незначительное снижение баллов. В остальных четырех исследованиях показатели не изменились.

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В частности, исследование индекса трансформации Фонда Бертельсманна за 2024 год, по которому Украина прибавила 12 баллов, проводилось с февраля 2021 года по январь 2023 года и охватило мнения 280 экспертов со всего мира.

"Они, в частности, оценивали, насколько преследуют или наказывают должностных лиц, злоупотребляющих властью. Поэтому можем говорить, что коррупционные скандалы, свидетелями которых мы стали до января 2023-го года включительно, отразились в этом исследовании", – говорится в сообщении.

Что касается опроса мнения менеджеров от Всемирного экономического форума за 2023 год, по которому Украина добавила 8 баллов, то руководители бизнеса отвечали на вопрос о распространенности попадания бюджетных средств в отдельные компании или лица в результате коррупции.

Экперты сделали вывод, что подняться в этом исследовании нам помогло то, что, несмотря на длительную войну, большинство публичных закупок, осуществляемых за счет бюджета, проводятся через тендерные процедуры в системе Prozorro.

Над исследованием вариации демократии за 2023 год, которое проводилось в течение всего 2022 года, и по которому Украина добавила 5 баллов, работают 4000 экспертов из разных стран. В СРИ включаются показатели коррупции в публичном секторе, в частности, в исполнительной, судебной и законодательной власти.

Поэтому, по мнению специалистов, на конечном результате положительно отразился процесс принятия государственной антикоррупционной программы (ГАП) на основе принятой ранее Антикоррупционной стратегии.

В то же время Международный обзор рисков по странам группы PRS за 2023 год, по которому Украина потеряла 2 балла, оценивает коррупцию в рамках политической системы.

В этом исследовании среди рисков аналитики отмечают тайное финансирование партий. Соответственно, на этом показателе не отразилось возобновление отчетности политических партий для проверки НАПК, что после почти 4-летнего перерыва вступило в силу месяц назад.

Украина в мировых рейтингах

По версии сербской онлайн-базы данных о потребительских ценах, ценах на недвижимость и показателях качества жизни Numbeo, украинский город Днепр стал самым криминальным городом Восточной Европы.

На втором месте оказалась Одесса, за ней следуют Минск (Беларусь), Константа (Румыния), Харьков, Краевая (Румыния), российский Новосибирск, Киев, Кишинев (Молдова) и София (Болгария).

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