Они хотели "синхронизировать" государственный переворот с началом полномасштабного вторжения России, захватив власть через подконтрольные общественные организации в Киеве и других регионах.

В Ивано-Франковске осудили четырех приспешников бывшего лидера "Оппозиционной платформы - за жизнь" Виктора Медведчука, которые готовили государственный переворот в Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте Службы безопасности Украины.

Отмечается, что среди осужденных – гражданин России, военный разведчик по специальности, который был на "прямой" связи с представителями администрации президента России и спецслужб страны-агрессора.

"Злоумышленники планировали "синхронизировать" государственный переворот с началом полномасштабного вторжения РФ. Тем самым надеялись помочь агрессору в скорейшей оккупации Украины", - рассказали в СБУ.

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По данным следствия, они хотели захватить власть через подконтрольные общественные организации в Киеве и других регионах нашего государства.

Отмечается, что эти прокремлевские ячейки должны были инициировать проведение в столице Украины так называемого "Национального собрания".

"На этом "форуме" его организаторы планировали "утвердить резолюцию" относительно "отстранения от власти" высшего военно-политического руководства Украины. В случае отказа – злоумышленники планировали перейти к "силовому сценарию". Для этого они формировали собственное "боевое крыло", к которому пытались привлечь пол тысячи вооруженных лиц", - говорится в сообщении.

Для поиска "кандидатов" они использовали собственные связи среди сторонников рашизма.

Впрочем, Служба безопасности сработала на опережение и предотвратила реализацию незаконных действий. Так, в результате многоэтапной спецоперации сотрудники СБУ своевременно разоблачили организаторов преступления, задокументировали их подрывную деятельность и задержали в начале полномасштабного вторжения России.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленников виновными по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и назначил россиянину – 10 лет, организатору преступления – семь лет, а двум его сообщникам – по пять лет заключения.

В то же время на сайте Офиса генерального прокурора указывается, что эти осужденные общественно-политические деятели готовили свержение конституционного строя и захват государственной власти в Украине в координации с представителями России и отдельными членами общественной организации "Украинский выбор".

Чтобы свергнуть власть, они подбирали и привлекали в разных областях Украины бывших военнослужащих и работников правоохранительных органов, которые должны были совершить захват административных зданий, мостов, узлов коммуникаций, транспортных средств и хранилищ. Кроме того, эти лица должны были совершать насилие в отношении представителей власти.

Во время обысков у заговорщиков изъяли сметы, списки участников будущих незаконных властных и силовых структур, манифесты к общественности и силовикам, перечни необходимого оружия, имущества и техники.

Последним осужденным стал организатор преступления, а трем его сообщникам суд вынес приговоры ранее. Двое граждан Украины уже отбывают реальные наказания, а гражданину России суд вынес приговор заочно.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о Василии Остафийчуке (1951 г. р.), Александре Тарнашинском (1958 г. р.), Сергее Проходенко (1960 г. р.) и Олеге Яровом (1967 г. р.).

Антиукраинская деятельность Медведчука

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2022 года предателя Украины Медведчука обменяли на украинских защитников. В СБУ заявляли, что этот факт не повлияет на уголовное производство, которое уже было открыто против него.

В конце июля 2023 года стало известно, что Медведчук и прокремлевский пропагандист Денис Жарких зарегистрировали в России общественную организацию "Другая Украина".

Организация проводила так называемые конференции, на которых обсуждались шовинистические темы. В частности, там дискутировали о статье Медведчука "Две Украины как новая политическая реальность". В целом эта антиукраинская мера получила название "Украинская русофобия: истоки и механизмы преодоления".

Кроме Медведчука и Жарких, к проекту присоединились российские журналисты, бывшие депутаты от "ОПЗЖ" и различные прокремлевские политтехнологи.

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