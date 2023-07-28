К проекту присоединились российские журналисты, бывшие депутаты от "ОПЗЖ" и различные прокремлевские политтехнологи.

Бывший лидер "ОПЗЖ" Виктор Медведчук и прокремлевский пропагандист Денис Жарких зарегистрировали в России общественную организацию "Другая Украина".

Как пишут "Схемы", новый политический проект кума Путина имеет адрес в Москве и был создан в июне этого года.

"Другая Украина" не имеет права участвовать в выборах, но имеет право на авторские знаки "Настоящая Украина", "Голос другой Украины" и "Другая Украина".

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Организация в июле проводила так называемые конференции, на которых обсуждались шовинистические темы. В частности участники дискутировали о статье Медведчука "Две Украины как новая политическая реальность". В целом это антиукраинское мероприятие получило название "Украинская русофобия: истоки и механизмы преодоления".

Кроме Медведчука и Жарких, к проекту присоединились российские журналисты, бывшие депутаты от "ОПЗЖ" и различные прокремлевские политтехнологи.

Виктор Медведчук - последние новости

Как известно, в сентябре 2022 года предателя Украины Виктора Медведчука обменяли на украинских защитников. В СБУ заявляли, что этот факт не повлияет на уголовное производство, которое уже было открыто против Медведчука.

В мае этого года суд конфисковал имущество жены Медведчука Оксаны Марченко.

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