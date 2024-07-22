Ему грозит до 15 лет заключения.

Военному, который в ночь на 21 июля в Тернополе во время конфликта на почве ревности застрелил в гостинице пограничника, сообщили о подозрении. Об этом информирует Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

По данным следствия, офицер узнал о возможных близких отношениях жены с военнослужащим пограничной службы и приехал к нему в один из отелей Тернополя.

"Во время конфликта, который возник на почве ревности, подозреваемый достал из кобуры пистолет и произвел семь выстрелов в 25-летнего пограничника, от которых тот погиб. В это время жена подозреваемого находилась дома с детьми", - говорится в сообщении.

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После инцидента 36-летний военный задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Убийство пограничника в Тернополе: что известно

Вчера, 21 июля, пресс-секретарь Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко сообщила представителям СМИ, что в гостинице Тернополя ночью произошла стрельба, в результате которой погиб 25-летний пограничник.

По ее словам, трагедия произошла ориентировочно в 03:00 21 июля. Майор одной из воинских частей произвел несколько выстрелов из закрепленного за ним оружия (пистолета) в пограничника. От полученных пулевых ранений последний погиб на месте. Предварительно установили, что конфликт возник на почве ревности.

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