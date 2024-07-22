Во Львове хоронят Фарион (фото)

Похоронят языковеда на Лычаковском кладбище.

Во Львове проходит церемония похорон языковеда, экс-нардепа Ирины Фарион, которую застрелили 19 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, чин похорон начался в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.

На церемонию пришли тысячи львовян. Площадь напротив храма и окружающие улицы полностью забиты людьми. Среди присутствующих - коллеги, друзья, знакомые, студенты Фарион и неравнодушные горожане. Люди несут цветы, венки.

Видео дня

Присутствуют также военные легиона "Свобода". Кроме того, на похороны пришел председатель ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

После церковной церемонии, гроб с телом Фарион повезут на Лычаковское кладбище. Для этого по ходу транспортной процессии будут перекрывать улицы.

Похоронят ее на центральной аллее, недалеко от могилы композитора Владимира Ивасюка.

Что известно об убийстве Ирины Фарион

Вечером 19 июля неизвестный выстрелил в голову 60-летнему профессору "Львовской политехники", языковеду, экс-нардепу Ирине Фарион.

Покушение произошло недалеко от ее дома. Нападавшему удалось скрыться, а женщину госпитализировали в критическом состоянии. По данным врачей, она находилась в глубокой мозговой коме. Через несколько часов медики сообщили о смерти Фарион.

Покушение на нее расследуется как умышленное убийство. Среди основных версий - ее общественная деятельность и личная неприязнь преступника. Также в преступлении не исключают "российский след".

Правоохранители продолжают розыск нападавшего. Нацполиция обнародовала фото и приметы подозреваемого в убийстве: ему на вид около 20 лет, имеет рост 170-180 см и худощавое телосложение.

21 июня во Львове прошла панихида по Фарион. В храм пришли тысячи людей.

Как известно, бывший народный депутат выступала за искоренение русского языка среди украинцев. Она известна многими скандальными заявлениями. В частности, в прошлом году Фарион сказала, что не может назвать украинцами военных, которые не общаются на украинском.

Вас также могут заинтересовать новости: