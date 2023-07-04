3 июля суд отправил депутата под стражу с возможностью внесения залога в размере более 2 миллионов гривен.

Подозреваемого в мошенничестве в особо крупных размерах нардепа из фракции "Европейская Солидарность" Сергея Алексеева отпустили из-под стражи под залог в 2,264 млн гривень, подтвердил сам парламентарий в комментарии "Суспільному".

Залог за Алексеева внесли вечером 3 июля. Самого же нардепа освободили из СИЗО после обеда 4 июля.

"Залог внесли вчера вечером, 3 июля. Залог внесли за меня мои друзья и коллеги, около 18:00. Сразу я не вышел, вышел 4 июля около 13 часов", - ответил нардеп.

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При этом он утверждает, ссылаясь на "лучших адвокатов", что "дела там нет, это исключительно основание оппозиционного депутата". Алексеев говорит, что потребует либо оправдательного приговора, либо закрытия дела.

Дело Алексеева - главное

Еще в конце июня депутату от "Европейской солидарности" Сергею Алексееву объявили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах. 30 июня сообщалось об обысках СБУ у него дома.

По данным следствия, нардеп путем обмана завладел деньгами гражданина Германии на сумму 50 тысяч долларов. За эту сумму нардеп обещал "отмазать" иностранца от экстрадиции.

3 июля суд отправил депутата под стражу с возможностью внесения залога в размере более 2 миллионов гривень.

Алексеева и раньше уличали в различных махинациях. В 2016 году, по данным движения "Честно", нардеп не задекларировал взнос в пользу партии "Блок Петра Порошенко" - тогда он перечислил 100 тысяч одним платежом. Также депутата "сожгли" на кнопкодавстве.

Отдельно отмечалось, что фирма Алексеева фигурировала в уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов и растрате вверенного должностным лицам имущества.

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