За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы.

В Харьковской области задержали ранее судимого 25-летнего жителя города Чугуева, который изнасиловал и ограбил женщину.

Читайте такжеВ России 12-летний школьник изнасиловал 9-летнюю на глазах у братьевОб этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Отмечается, что 4 мая в полицию обратилась 34-летняя потерпевшая.

Женщина рассказала, что в тот день познакомилась с мужчиной. Они вместе распивали спиртные напитки. Затем злоумышленник пригрозил ей физической расправой и изнасиловал. Также нападавший отобрал мобильный телефон и банковскую карточку женщины и скрылся.

Потерпевшая предоставила правоохранителям детальное описание внешности насильника. За несколько часов его задержали. За совершение преступления ему грозит до шести лет лишения свободы.

По данному факту открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 186 (грабеж) и ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Катерина Шварц