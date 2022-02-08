Крики женщины услышала соседка и вызвала полицию.

В Одессе патрульные спасли пострадавшую в результате разбойного нападения, которая двое суток пробыла в доме со связанными руками.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области.

Отмечается, что сегодня днем инспекторы получили сообщение о разбое по улице Бернардацци. По телефону заявительница рассказала, что ее соседка кричит и зовет о помощи. По словам женщины, ее дом ограбил знакомый, а ее связал — в таком состоянии она находится уже два дня.

Полицейские прибыли по указанному адресу и услышали громкий женский крик. Калитка во двор домовладения была закрыта. Поэтому полицейским пришлось пройти на территорию потерпевшей через двор соседки.

Читайте такжеВ Винницкой области 11-летняя девочка полчаса держала братика над водой, чтобы он не утонул (видео)На втором этаже частного дома, в одной из комнат, они увидели женщину в разорванной одежде со связанными руками.

После того как ее развязали, она рассказала, что несколько дней назад к ней приехал знакомый, с которым они вместе отдыхали. Около полуночи он ее связал, стал избивать и, угрожая ножом, требовал ключи от сейфа. После чего забрал деньги, золото, мобильный телефон и скрылся в неизвестном направлении.

На место происшествия для потерпевшей вызвали скорую помощь. Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

Ранее сообщалось, что в Одесской области женщина жестоко убила мужа, с которым прожила всю жизнь и воспитала троих детей.

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