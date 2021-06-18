Чтобы ограбить, поезд останавливали члены банды из военизированной охраны железной дороги, а затем другие вывозили краденое на грузовиках.

Государственное бюро расследований совместно со спецподразделением СБУ провели масштабную операцию и задержали членов мощной преступной организации, разворовывающей уголь и другое имущество с грузовых вагонов "Укрзализныци".

Следствие выяснило, что это преступное образование было хорошо организовано, имело четкую структуру и иерархию, рассказали в пресс-службе ГБР. Членами организации были более 30 человек - правоохранители, работники железной дороги и гражданские.

"Преступники тщательно разрабатывали дерзкие планы ограблений и четко распределяли между собой роли. Чтобы ограбить поезд, его останавливали в определенном месте члены банды, работавшие в военизированной охране железной дороги. Затем другие участники организации перегружали уголь в грузовики", - отметили в ГБР.

По словам правоохранителей, группировка имела десятки грузовиков и караваном вывозила похищенное. За один раз группа могла украсть до 100 тонн угля, при этом на операцию уходило от 30 мин до одного часа.

Читайте такжеКиевское метро, сделанное в РФ: подземка может спрятать российские таблички (фото)В группировку входили сотрудники полиции в Запорожской области: они обеспечивали "прикрытие" от правоохранительных органов.

По предварительным подсчетам, на кражах угля дельцы имели миллионные прибыли.

Следователи ГБР почти год следили за организацией.

"Был проведен большой объем работы по документированию членов группировки, установлению всей преступной цепи до самой верхушки организации. Работа на всех этапах этой масштабной спецоперации постоянно контролировалась руководством ГБР", - рассказали в Бюро.

В конце концов следователи сообщили о подозрении семи лицам:

гражданке Украины в создании преступной организации, руководстве такой организацией и кражах организованной группой в крупных размерах (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 185 УК Украины);

двум инспекторам полиции в Запорожской области за участие в преступной организации, пособничество в тайном похищении чужого имущества (ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 185 УК Украины);

начальнику одной из стрелковых команд АО "Укрзализныця" за участие в преступной организации, пособничество в тайном похищении чужого имущества (ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 185 УК Украины);

трем гражданским лицам за участие в преступной организации, тайном похищении чужого имущества (ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 185 УК Украины).

Решается вопрос об уведомлении о подозрении другим фигурантам производства.

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Автор: Катерина Комолова