Месяц назад суд отпустил иностранца под круглосуточный домашний арест.

В Одессе по подозрению в разбое и убийстве задержан иностранец, который находится под следствием за совершение другого преступления.

Читайте такжеВ Киевской области задержали вооруженную этническую группу воров-"барсеточников" (фото, видео)Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, ЧП случилось на текущей неделе.

Установлено, что местные жители - супруги - пригласили к себе домой подругу и знакомого, чтобы их познакомить. Во время застолья компания пила алкогольные напитки, который принес с собой гость.

По словам обеих женщин, впоследствии их начало клонить ко сну, и они проснулись только утром, и при этом чувствовали себя плохо.

Отмечается, что хозяин дома был мертв, гостя в квартире не было. Исчезли три мобильных телефона, ювелирные украшения, деньги и банковские карты.

Злоумышленника - 33-летнего уроженца одной из стран Закавказья - задержали в тот же вечер в арендованной им квартире. Там же нашли похищенные украшения. Место нахождения остального имущества еще устанавливается.

Как выяснилось, иностранец находится под следствием - фигурирует в деле за совершение имущественных преступлений.

«Месяц назад суд отпустил его под круглосуточный домашний арест», - сообщили в полиции.

Иностранец задержан в порядке ст.208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Открыто производство по ч.4 ст.187 (разбой) и п.6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины.

Причину смерти хозяина дома устанавливает судмедэкспертиза. Для установления наличия в организме ядовитого вещества у пострадавших отобрали биологические образцы.

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Автор: Лариса Козовая