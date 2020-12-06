В Одессе по подозрению в разбое и убийстве задержан иностранец, который находится под следствием за совершение другого преступления.
Читайте такжеВ Киевской области задержали вооруженную этническую группу воров-"барсеточников" (фото, видео)Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, ЧП случилось на текущей неделе.
Установлено, что местные жители - супруги - пригласили к себе домой подругу и знакомого, чтобы их познакомить. Во время застолья компания пила алкогольные напитки, который принес с собой гость.
По словам обеих женщин, впоследствии их начало клонить ко сну, и они проснулись только утром, и при этом чувствовали себя плохо.
Отмечается, что хозяин дома был мертв, гостя в квартире не было. Исчезли три мобильных телефона, ювелирные украшения, деньги и банковские карты.
Злоумышленника - 33-летнего уроженца одной из стран Закавказья - задержали в тот же вечер в арендованной им квартире. Там же нашли похищенные украшения. Место нахождения остального имущества еще устанавливается.
Как выяснилось, иностранец находится под следствием - фигурирует в деле за совершение имущественных преступлений.
«Месяц назад суд отпустил его под круглосуточный домашний арест», - сообщили в полиции.
Иностранец задержан в порядке ст.208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания.
Открыто производство по ч.4 ст.187 (разбой) и п.6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины.
Причину смерти хозяина дома устанавливает судмедэкспертиза. Для установления наличия в организме ядовитого вещества у пострадавших отобрали биологические образцы.
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