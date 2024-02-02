Речь идет о квартире в Днепре, земельном участке на Киевщине, а также двух имущественных комплексах во временно оккупированном Крыму.

Суд арестовал недвижимость народного депутата Украины V-VII созывов от запрещенной в Украине "Партии регионов" Олега Царева, который причастен к финансированию вооруженной агрессии РФ.

Согласно сообщением Службы безопасности Украины, общая стоимость арестованной недвижимости "эксрегионала" составляет почти полмиллиарда гривень.

Речь идет о квартире в центральной части Днепра, земельном участке на Киевщине, а также двух имущественных комплексах во временно оккупированном Крыму. В частности, речь идет о санатории "Кирова" и музее "Усадьба княгини Барятинской", где сейчас проживает Царев.

Видео дня

Блокировка активов фигуранта позволит предотвратить их перерегистрацию на подставных лиц во избежание дальнейшей конфискации имущества. По данным следствия, после захвата украинского полуострова Царев переоформил свой крымский санаторий в соответствии с законодательством РФ. Таким образом он регулярно платит деньги из рекреационного бизнеса в бюджет страны-агрессора в виде "налогов".

Кроме того, Царев заключил договор с подразделением "Росгвардии" на монтаж и обслуживание технических средств охраны двух крымских объектов. Деньги за такие услуги бывший "регионал" платит непосредственно на банковские счета оккупационной группировки РФ, которая дислоцируется на временно захваченном полуострове.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности дополнительно сообщили Цареву о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины).

Ранее СБУ квалифицировала преступные действия фигуранта по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против Украины.

Дело Царева

Как сообщал УНИАН, Царев с 2014 года перешел на сторону России и активно помогает ей уничтожать Украину. Бывший депутат Верховной Рады сбежал в оккупированный Крым. В 2023 г. Царева в Крыму подстрелили, сообщалось о его критическом состоянии.

31 октября российские силовики заявили о задержании помощника исполнителя этого покушения. Якобы это житель Ялты, который следил за Царевым и оборудовал тайник с оружием "по заданию СБУ".

В Крым к Цареву приезжали предатели – гауляйтеры временно оккупированной части Херсонской области, в частности, Владимир Сальдо посетил его после "покушения".

В ноябре прошлого года президент Владимир Зеленский подписал указы относительно применения санкций к 37 юридическим и более 100 физическим лицам, среди которых были ряд предателей Украины, в том числе и бывший народный депутат Украины Олег Царев.

Вас также могут заинтересовать новости: