В Институте отметили, что украинские силы продвинулись в целом ряде населенных пунктов вокруг Бахмута.

ВСУ продолжали контрнаступательные операции, в то время как российские войска проводили ограниченные наземные атаки в районе Бахмута.

Об этом говорится в свежем обзоре Института изучения войны (ISW). В Институте отметили, что украинские силы продвинулись в целом ряде населенных пунктов вокруг Бахмута.

Кроме того, ВСУ отбили ограниченные наступательные операции российских оккупантов в районе Орихово-Васильевки в 11 км к северо-западу от Бахмута.

Также в отчете говорится о том, что российские и украинские силы провели ограниченные атаки на линии Авдеевка-Донецк и добились незначительных успехов. Геолокационные кадры показывают, что и украинские, и российские силы продвинулись в районе Победы к юго-западу от Донецка, что указывает на то, что ВСУ продвинулись к юго-востоку от Победы, а российские войска - к югу от Победы.

Российские войска провели безуспешные наступательные операции в районе Авдеевки, Красногоровки и Марьинки, при этом украинские войска продвинулись в районе Веселого в 3 км к северо-востоку от Авдеевки.

На кадрах с геолокацией видно, как российские войска используют танк Т-54 или Т-55 в качестве самодельного взрывного устройства возле Победы, но ВСУ уничтожили танк до того, как он достиг украинских позиций.

Аналитики отметили в связи с этим, что российские оккупанты ранее использовали старые машины в качестве самодельного взрывного устройства.

Ситуация в Бахмуте

Длительное время ситуация в городе была сверхтяжелой. Однако в конце мая главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о выоде своих наемников и Бахмута. После этого ситуация поменялась. ВСУ начали выбивать оккупантов из ранее занятых позиций и продвигаться в населенных пунктах вокруг города.

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