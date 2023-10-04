Главаря группировки и троих участников задержали "на горячем".

В результате спецоперации в Кировоградской и Одесской областях нейтрализована криминальная группировка, которая терроризировала и пыталась держать в страхе жителей южных областей нашего государства.

Об этом гворится в сообщении на официальном Telegram-канале Управления СБ Украины в Одесской области. Злоумышленники совершали разбойные нападения на местных жителей и требовали у них деньги, автомобили и недвижимое имущество. В случае несогласия платить "дань" бандиты угрожали похищением потерпевших и физической расправой над ними и их близкими.

Задокументировано, что задержанные создали искусственную конфликтную ситуацию с жителем Одесской области, с которого затем требовали "переписать" собственную квартиру на одного из рэкетиров.

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Кроме того, участники группировки продавали оружие и боеприпасы, оставленные российскими оккупантами на местах активных боевых действий. Своих клиентов искали через собственные связи, в том числе среди представителей криминальной среды.

Сотрудники СБУ задержали лидера банды и трех ее участников "на горячем" – злоумышленники пытались продать автомат Калашникова и крупнокалиберный пулемет. За товар преступники надеялись получить 5,5 тыс. американских долларов.

По данным следствия, группировку организовал житель Одесской области, который ранее привлекался к ответственности за тяжкие преступления. Установлено, что во время нападений на граждан злоумышленники действовали с крайней жестокостью и применяли насилие к потерпевшим. В дальнейшем они планировали постепенно распространять свое преступное влияние на различные регионы Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по шести статьям Уголовного кодекса Украины. Сейчас они находятся под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Спецоперация в Кропивницком

В августе 2023 года в Кропивницком задержали депутата горсовета, который возглавлял группу рэкетиров. СБУ провела спецоперацию и нейтрализовала преступную группировку рэкетиров, которую возглавлял действующий депутат городского совета Дмитрий Терзов.

Преступники "выбивали" 92 тыс. долларов из местного предпринимателя, с которым депутат имеет общий бизнес. По данным следствия, в состав банды входили местные уголовники, которые специализировались на рэкете.

По указанию главаря группы они требовали деньги с местных жителей под вымышленными предлогами, а в случае отказа – применяли психологическое давление, физическое насилие и угрозы убийства.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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