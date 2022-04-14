Правоохранители задержали всех коллаборонтов, которые является гражданами Украины.

Власти Российской Федерации пытались использовать криминалитет с целью расшатать ситуацию в Одесской области. Правоохранители задержали крупную преступную группировку.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Группировка сотрудничала с российскими военными, а после захвата Одессы должны были присоединиться к оккупационной власти. Коллаборанты поддерживали связь с представителями РФ, "докладывали" им о ситуации в регионе, а также терроризировали и запугивали местное население

При этом некоторые члены группировки записались в ряды теробороны, чтобы собирать информацию об украинских военных в Одесской области. По информации СБУ, они должны были охотиться на правоохранителей и активистов-патриотов.

В ходе масштабной операции правоохранители задержали лидеров и членов преступных группировок, среди которых известны в криминальных кругах "Эмиль Варшавский" и "Пайзулаев". Один из лидеров, который является иностранцем, выдворен из Украины, а другому, который находится за границей, – запретили въезд в страну.

Как ранее сообщал УНИАН, в Одессе задержан руководитель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Мариупольском горсовете, который подозревается в пособничестве врагу. По оперативной информации, задержанный – бывший муж экс-прокурора оккупированной АРК Натальи Поклонской, которая была одной из основных фигур во время аннексии Крыма Россией.

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