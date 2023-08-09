Уголовники "выбивали" $92 тыс. из местного предпринимателя, с которым депутат имеет общий бизнес.

Служба безопасности Украины провела спецоперацию в Кропивницком и нейтрализовала преступную группировку рэкетиров, которую возглавлял действующий депутат городского совета Дмитрий Терзов.

Как сообщает СБУ, под его руководством уголовники "выбивали" $92 тыс. из местного предпринимателя, с которым депутат имеет общий бизнес. Эту сумму мужчина должен был передать злоумышленникам как уплату несуществующего долга перед главарем преступной группы.

Депутата задержали в Кропивницком во время передачи ему второй части "дани", а перед этим СБУ задокументировала факт получения им первого "транша" от предпринимателя.

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По данным следствия, в состав банды входили местные уголовники, которые специализировались на рэкете.

По указанию главы группы они требовали деньги с местных жителей под вымышленными предлогами, а в случае отказа – применяли психологическое давление, физическое насилие и угрозы убийства.

Во время обысков по месту жительства и работы депутата выявлена крупная сумма наличных, вероятно полученная преступным путем.

Сейчас ему и еще одному участнику преступной группировки сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса ("вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения").

"Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников банды", - уточнили в СБУ.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщило УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о действующем депутате Кропивницкого городского совета Дмитрии Терзове.

Собеседник УНИАН сообщил, что во время задержания его жена Татьяна Терзова пыталась выбросить полученные от потерпевшего деньги в окно.

Коррупция в Украине

8 августа на получении взятки в $85 тыс. задержали народного избранника от" Слуги народа " Анатолия Гунько вместе с двумя сообщниками. Эта сумма должна была стать первой частью "транша" за передачу в аренду государственных земель, принадлежащих Нацакадемии аграрных наук.

Кроме того, в июле подозрение во взяточничестве и злоупотреблении влиянием получила нардеп Людмила Марченко. По данным следствия, взятки она брала за "помощь" в пересечении границы путем внесения данных в информационную систему "путь".

На коррупционные скандалы отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что на государственных должностях или народными депутатами Украины "точно не будут те, кто работает себе "на карман", а не ради Украины".

По словам главы государства, каждый такой "делец" как минимум пойдет под суд.

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