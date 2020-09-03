Жданов сомневается, что причиной пожаров является диверсия.

Пожары в Луганской области, которые сейчас охватили регион, в будущем грозят ему неожиданными взрывами на минных полях.

Такой прогноз сделал военный эксперт Олег Жданов в эфире канала "Украина 24".

По мнению Жданова, причиной пожаров скорее всего не является диверсия.

"Диверсия вряд ли, потому что пожары имеют массовый характер, и погодные условия способствуют распространению огня. Сначала пожар мог быть поджогом, в том числе сознательным. Сейчас уже мы с вами ликвидируем последствия", - сказал эксперт.

По его словам, есть существенная угроза безопасности.

"Приближение Вооруженных сил к минным полям - очень опасно, могут произойти неожиданные взрывы, и не дает возможности работать пожарным. Те мины, не взорвутся от пожара или благодаря конструктивным особенностям, переходят в разряд таких, которые нельзя разминировать. Их надо будет после обнаружения подрывать на месте, и это создаст дополнительные трудности. Там, где участок подлежит просто разминированию, надо будет тщательно исследовать ", - сказал Жданов.

Поэтому, по его словам, украинские минные поля надо будет минировать заново.

"Те минные поля, установленные в "серой зоне" Вооруженными силами Украины, будут требовать того же самого - тщательного разминирования и ликвидации тех мин, которые вышли из строя, и установки новых", - сказал Жданов, добавляя, что военные и спасатели должны любыми способами извещать местное население об опасности через СМИ, распространение листовок, при личном общении.

Пожары в Луганской области: что известно

2 сентября в Луганской области было зафиксировано 24 очага возгорания сухой травы на площади около 1,2 тыс. гектаров.

По состоянию на 11:00 3 сентября из 6 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений, на которых проводилось тушение огня, ликвидировано 3 ячейки (вблизи с. Бараниковка Кременского района, вблизи с. Геевка Станично-Луганского района и в Трехизбенского лесничестве).

Продолжается тушение 3 очагов, из которых локализовано один очаг в Станично-Луганском районе (между с. Болотенное и пгт Станица Луганская).

Вследствие масштабных пожаров на Луганщине пострадали двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, их госпитализировали.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН