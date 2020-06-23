Пожар в "Токио Стар" в Одессе: суд отказался продлить меру пресечения владельцу отеля

Вадим Черный считает, что отель мог поджечь некий российский террорист.

Киевский районный суд Одессы отказался продлить меру пресечения владельцу отеля «Токио Стар» Вадиму Черному, в котором в августе прошлого года погибли 9 человек. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Черный сообщил в социальных сетях.

«Суд отказал прокуратуре в избрании мне меры пресечения. Сначала - СИЗО, потом круглосуточный домашний арест, потом ночной домашний арест. Теперь суд отказал прокуратуре даже в вежливом и незначительном «личном обязательстве», - отмечает Черный.

Он утверждает, что, согласно экспертизе, в отеле отсутствовали нарушения пожарной безопасности, которые могли привести к пожару. Кроме того, по его словам, имеются доказательства того, что гостиницу подожгли, в частности, это сделал некий российский террорист.

«Есть безусловные следы поджога, установленные экспертизой. Есть русский террорист, которого высокоинтеллектуальные прокуроры выпустили из Украины, и сейчас больше всего боятся пойти из-за этого под суд. И суд совершенно не хочет прикрывать прокуратуру по «военному» делу», - заявил Черный.

Читайте такжеПожар в "Токио Стар". Как отель в трамвайном депо превратился для постояльцев в смертельную ловушку

Он считает, что предполагаемый виновник уже выехал в Россию. Якобы есть подтверждение (видеозапись) того, что, когда начался пожар, этот человек зашел в свой гостиничный номер, который располагался напротив прачечной. В последней, по данным следствия, началось возгорание.

Как предполагает Черный, после совершения поджога злоумышленник мог выпрыгнуть из окна прачечной, затем вернулся в свой номер, забрал рюкзак с вещами и скрылся.

Как сообщал УНИАН, 15 октября Киевский районный суд Одессы продлил арест и определил залог в размере более 53 млн грн владельцу отеля «Токио Стар» Черному.

Справка. В Одессе в ночь на 17 августа 2019 года во время пожара в отеле «Токио Стар» погибли 9 человек. В их числе – жители Одесской области (юноша, 2002 г. р. и девушка, 2001 г. р.), двое киевлян (мужчина, 1995 г. р. и женщина, 1996 г. р.), также – 58-летний житель Днепропетровской области, харьковчанин, 1984 г. р., и 73-летняя гражданка Австралии. Кроме того, жительница Сум и ее 10-летняя дочь. В октябре Приморский райсуд Одессы обязал правоохранителей расследовать обстоятельства гибели этого ребенка. Соответствующий иск подал активист Николай Коваль, который предполагает, что отец девочки мог спасти жену и дочь, но по непонятной причине не сделал этого.

Владелец отеля Вадим Черный и старший администратор Ирина Паровик, у которой двое малолетних детей, были арестованы и помещены в СИЗО. Совладельцу гостиницы и главному инженеру заочно сообщено о подозрении. Также в числе подозреваемых 30-летняя женщина, дежурившая в гостинице в ночь пожара.

Всем фигурантам вменяют нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

11 октября суд отпустил из СИЗО Паровик под ночной домашний арест.

27 ноября Одесский апелляционный суд отпустил Черного под домашний арест.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram