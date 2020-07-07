Количество жертв лесного пожара на Луганщине возросло до 5 человек (фото)

Огнем уничтожено около 80 дачных домов и 30 жилых домов в с. Смоляниново.

По предварительным данным, в результате лесных пожаров на территории Новоайдарского района Луганской области погибли 5 человек, 9 - госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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"Предварительно, 5 человек погибли и 9 госпитализированы в больницу. Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива «Волчья яма» и 30 жилых домов в с. Смоляниново", - говорится в сообщении.

По состоянию на 19.20 к тушению огня привлечены 361 человек и 85 единиц техники. Дополнительно следуют от ГСЧС 37 автоцистерн и 220 человек из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Также пожарные ликвидируют пожар вблизи с. Капитаново Новоайдарского района, площадь которого (верховой) составляет около 40 га. К тушению привлечены 63 человека и 16 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, днем 6 июля возле с. Осколоновка Новоайдарского района возник пожар на площади около 50 га, в том числе верховой - 20 га. Сегодня утром пожар был локализован на площади примерно 85 га. В связи с порывистым ветром и высокой температурой воздуха (+ 38°С) огонь распространился на с. Смоляниново.

Ранее сообщалось, что в результате пожара погибли 4 человека.

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