Правоохранители уже объявили три подозрения.

Трое подозреваемых появились по делу о смертельном пожаре в пансионате для пожилых людей в Днепре.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По предварительным данным, пожар начался после того, как из-за замыкания проводки начали тлеть кровати. Спастись у немощных женщин шансов не было - они угорели. Дверь в комнату была плотно закрыта, а ручка на двери - только снаружи, на окнах - решетки. Как оказалось, предпринимательница, которой объявили подозрение, арендовала двухэтажный дом, не регистрируя там заведение для пожилых людей. Поэтому проверяющих служб там никогда не было. Она имеет еще четыре подобных заведения в городе, там уже провели обыски.

Фигуранткам дела грозит до восьми лет заключения. Кроме предпринимательницы, подозрения получили старшая администратор и няня-санитарка.

Пожар в Днепре

Тела пятерых пожилых женщин в возрасте от 75 до 89 лет обнаружили 16 ноября на втором этаже местного пансионата в Днепре. Как узнали правоохранители в ходе обследования места происшествия, в одной из комнат произошло короткое замыкание и возгорание электропроводки. В полиции предположили, что пенсионерки могли отравиться угарным газом.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Автор: Юрий Годован