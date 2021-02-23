На месте происшествия работают пожарные.

В Киеве сегодня вечером произошел серьезный пожар в Днепровском районе.

Читайте такжеВ Киеве фура перекрыла улицу в результате ДТПОб этом сообщает Киев Оперативный.

"Серьезный пожар прямо сейчас произошел на ДВРЗ. Пылает крыша дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия уже работают пожарные.

О пострадавших или погибших неизвестно.

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Автор: УНИАН