Пылает крыша дома / скриншот
В Киеве сегодня вечером произошел серьезный пожар в Днепровском районе.
Читайте такжеВ Киеве фура перекрыла улицу в результате ДТПОб этом сообщает Киев Оперативный.
"Серьезный пожар прямо сейчас произошел на ДВРЗ. Пылает крыша дома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия уже работают пожарные.
О пострадавших или погибших неизвестно.
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