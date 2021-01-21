Поскольку хозяйка дома находится на больничном, возле ее квартиры выставлены наряды полиции.

По факту пожара в доме престарелых «Золотое время» в Харькове полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщил министр внутренних дел, передает пресс-служба МВД.

Читайте такжеДом для пожилых людей в Харькове, где погибли 15 человек, был нелегальным

"Полиция открыла уголовное производство по статье 270 Уголовного кодекса - "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Сейчас решается вопрос о задержании владелицы пансионата. Поскольку она находится на больничном, возле ее квартиры выставлены наряды полиции. Также правоохранители проводят первоочередные следственные действия, в ходе которых допрашивают управляющего учреждения, который тоже будет задержан в порядке статьи 208 УПК. Три человека из состава обслуживающего персонала доставлены в полицию, их опрашивают", - заявил Арсен Аваков.

Министр внутренних дел отметил, что сейчас известно о гибели 15 человек, еще 5 находятся в больнице.

«Окончательные причины этой трагедии будут установлены в кратчайшие сроки. Во исполнение поручения президента Украины создана правительственная комиссия для выяснения причин трагедии. Все виновные будут привлечены к ответственности, согласно действующему законодательству», – добавил Арсен Аваков.

Пожар в доме престарелых в Харькове: что известно

Сегодня, 21 января, в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом для пожилых людей, возник пожар на втором этаже. К тушению огня привлечены 28 человек и 7 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в результате пожара погибли 15 и пострадали 5 человек.

Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Пожар охватил площадь в 100 кв. м. К тушению пожара были привлечены 28 человек личного состава и 7 ед. техники.

Пожар уже ликвидирован.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Василюк