Правоохранители задержали уже четырех человек по делу о пожаре в доме престарелых в Харькове. Задержана жена арендатора здания, которая фактически руководила заведением.
Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Facebook.
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Женщина является директором частного предприятия. Ей инкриминируют причастность к организации нелегального частного дома для пожилых людей. До этого были задержаны трое причастных - владелец домовладения, арендатор дома и администратор пансионата.
"Всем им готовятся сообщения о подозрении и ходатайства об избрании меры пресечения", - заявила Венедиктова.
Генпрокурор добавила, что супруги, которые организовали дома для пожилых людей в Харькове, оценивали услуги пребывания в пансионате "Золотое время" в среднем в 15 тысяч гривень. При этом на территории рядом с пансионатом работал официально оформленный так называемый "реабилитационный центр" для алко и наркозависимых.
Кроме того, как сообщила Венедиктова, следователи рассматривают три основные версии причин пожара в харьковском доме для пожилых людей "Золотое время", в результате которого погибли 15 человек.
По ее словам, основные версии:
- Пожар возник в результате поджога (занос постороннего огня);
- Пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем в быту и с электроприборами;
- Пожар возник в результате замыкания электросети.
Отдельно прокуратура и Государственное бюро расследований выясняют, должным ли образом спасатели контролировали соблюдение правил пожарной безопасности в этом объекте.
Пожар в доме престарелых в Харькове: что известно
- 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом для пожилых людей, произошел пожар, в результате которого погибли 15 человек, 5 госпитализировали. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с электронагревательными приборами. По факту пожара полиция открыла производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
- Кабинет министров создал правительственную комиссию под председательством министра развития общин и территорий Алексея Чернышева по расследованию причин пожара.
- В Харьковской ОГА сообщили, что указанный дом - нелегальный.
- 22 января в Харькове объявлен день траура.
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