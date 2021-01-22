Таким образом по делу о пожаре в доме престарелых в Харькове уже четверо задержанных.

Правоохранители задержали уже четырех человек по делу о пожаре в доме престарелых в Харькове. Задержана жена арендатора здания, которая фактически руководила заведением.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Facebook.

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Женщина является директором частного предприятия. Ей инкриминируют причастность к организации нелегального частного дома для пожилых людей. До этого были задержаны трое причастных - владелец домовладения, арендатор дома и администратор пансионата.

"Всем им готовятся сообщения о подозрении и ходатайства об избрании меры пресечения", - заявила Венедиктова.

Генпрокурор добавила, что супруги, которые организовали дома для пожилых людей в Харькове, оценивали услуги пребывания в пансионате "Золотое время" в среднем в 15 тысяч гривень. При этом на территории рядом с пансионатом работал официально оформленный так называемый "реабилитационный центр" для алко и наркозависимых.

Кроме того, как сообщила Венедиктова, следователи рассматривают три основные версии причин пожара в харьковском доме для пожилых людей "Золотое время", в результате которого погибли 15 человек.

По ее словам, основные версии:

Пожар возник в результате поджога (занос постороннего огня);

Пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем в быту и с электроприборами;

Пожар возник в результате замыкания электросети.

Отдельно прокуратура и Государственное бюро расследований выясняют, должным ли образом спасатели контролировали соблюдение правил пожарной безопасности в этом объекте.

Пожар в доме престарелых в Харькове: что известно

21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом для пожилых людей, произошел пожар, в результате которого погибли 15 человек, 5 госпитализировали. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с электронагревательными приборами. По факту пожара полиция открыла производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Кабинет министров создал правительственную комиссию под председательством министра развития общин и территорий Алексея Чернышева по расследованию причин пожара.

В Харьковской ОГА сообщили, что указанный дом - нелегальный.

22 января в Харькове объявлен день траура.

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Автор: Виктория Гордиенко