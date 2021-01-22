Правоохранители задержали владельца дома, арендатора помещения и администратора нелегального заведения.

Прокуратура задержала трех подозреваемых в причастности к пожару в доме престарелых в Харькове, в результате которого погибли 15 человек.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковщины.

Правоохранители задержали владельца дома, арендатора помещения и администратора нелегального заведения, а в их квартирах проводятся обыски.

Отмечается, что причастность задержанных к работе этого дома подтверждают свидетели, протокол осмотра места происшествия, а также другие документы. Правоохранители ищут других людей, причастных к работе незаконного дома престарелых.

Пожар в доме престарелых в Харькове: что известно

21 января, в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых произошел пожар, в результате которого погибли 15 человек, 5 госпитализированы. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с электронагревательными приборами. По факту пожара полиция открыла производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Кабинет министров создал правительственную комиссию под председательством министра развития громад и территорий Алексея Чернышева по расследованию причин пожара.

Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, полицейские решают вопрос о задержании владелицы дома, в котором произошел пожар. В Харьковской ОГА сообщили, что этот дом нелегальный.

22 января в Харькове объявлен день траура.

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Автор: Олег Давыгора