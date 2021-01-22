В МВД заявили, что по результатам комплексных экспертиз дальше будет установлена причина и виновников.

Сейчас по делу о пожаре в нелегальном доме престарелых в Харькове задержаны 4 человека, расследование продолжается.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал советник главы МВД Арсена Авакова Владимир Мартыненко. Он отметил, что по результатам комплексных экспертиз дальше будет установлена причина и виновники.

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"Относительно нарушения требований пожарной безопасности - этот процесс как раз расследует Нацполиция. По результатам комплексных экспертиз далее будет установлена и причина, и виновники. Пока на данный момент задержаны 4 человека. Процесс расследования продолжается", - рассказал Мартыненко.

Советник главы МВД сообщил, что среди задержанных – "владелец этого дома, арендатор дома и его жена, которая занималась этой деятельностью, и администратор этого заведения, которая занималась работой в самом заведении".

"Им инкриминируется нарушение пожарных условий и правил с тяжелыми последствиями, до 8 лет заключения", - сказал он.

Пожар в доме престарелых в Харькове

21 января, в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом для пожилых людей, произошел пожар, в результате которой погибли 15 человек, 5 госпитализировали.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с электронагревательными приборами. По факту пожара полиция открыла производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Кабинет министров создал правительственную комиссию под председательством министра развития общин и территорий Алексея Чернышева по расследованию причин пожара.

В Харьковской ОГА сообщили, что указанный дом нелегальный.

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Автор: Андрей Василюк